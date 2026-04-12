Традиция приносить на кладбище в Пасху куличи и яйца не имеет отношения к Церкви

Москва12 апр Вести.Народная традиция приносить в Пасху на кладбище куличи и яйца не имеет отношения к Церкви, заявил в беседе с РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По его словам, это связано со снижением воцерковленности россиян.

Как пояснил Силуан, до революции в память об усопших устраивались поминальные трапезы, когда угощения раздавались нуждающимся, неимущим и голодным, дабы те помолились за ушедших в мир иной. По словам священника, именно это - истинно православная традиция.

Когда степень воцерковленности нашего общества стала снижаться в послереволюционный период, память о том, что с усопшими связаны какие-то трапезы, она сохранилась, а вот к чему это - подверглось искажению, и стали приносить на могилы снедь, в том числе пасхальные угощения отметил Силуан

Он также добавил, что хотя посещение кладбищ в Пасху также не является церковной традицией, ничего греховного в поминовении усопших нет. При этом традиционно существует особый день поминовения - Радоница. Она наступает на девятый день после Воскресения Христова.