Москва11 апр Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи в преддверии Пасхи. Это произошло в субботу в Храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Сначала патриарх совершил вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию. Вскоре после этого он освятил пасхальные куличи у стен храма.

Накануне стало известно, что в преддверии Пасхи столичные фабрики испекут порядка 5 миллионов куличей. Для горожан будут доступны как традиционная выпечка, так и авторские десерты.

Пасха входит в число одних из самых главных праздников России, ранее выяснил ВЦИОМ.