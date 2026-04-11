Москва11 апрВести.Перед началом пасхального богослужения у храма Христа Спасителя в Москве образовалась очередь из верующих, передает ТАСС.
Люди хотят попасть на службу и своими глазами увидеть частичку Благодатного огня. Территория вокруг храма оцеплена, за соблюдением порядка следят сотрудники полиции и Росгвардии, также дежурят представители других экстренных служб.
Хочу увидеть Благодатный огонь, просто какое-то почувствовать умиротворение, благодатьрассказала агентству одна из верующих
Ожидается, что пасхальное богослужение возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее сообщалось, что частичка Благодатного огня из Иерусалима уже доставлена в Москву представителями делегации фонда Андрея Первозванного.