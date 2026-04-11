Москва11 апр Вести.В Москве приземлился самолет с делегацией фонда Андрея Первозванного, везущей частицу Благодатного огня из Иерусалима, передает ТАСС.

Благодатный огонь - священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. О сошествии Благодатного огня ранее сообщал корреспондент ИС "Вести" Сергей Пашков. Российская делегация получила его частицу после чего спецрейсом вылетела в Россию.

В России частичку Благодатного огня передадут в 15 московских храмов, а также отправят в десятки городов по всей стране от Архангельска до Петропавловска-Камчатского. В частности, огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальной службе.