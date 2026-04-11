Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня

Москва11 апр Вести.Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в ожидании схождения Благодатного огня, сообщает ТАСС. По окончании церемонии частицу святыни доставят в Москву к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.

Планируется, что Благодатный огонь будет доставлен в Россию вечером 11 апреля. После этого его смогут принять представители различных епархий.

Храм Гроба Господня уже открыл врата перед схождением Благодатного огня, кадры показал журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.