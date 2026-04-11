Москва11 апр Вести.Журналист информационной службы "Вести" Сергей Пашков показал кадры открытия врат храма Гроба Господня в Иерусалиме перед схождением Благодатного огня.

Ранее сообщалось, что делегация фонда Андрея Первозванного отправилась из Москвы в Тель-Авив для получения частицы Благодатного огня и ее последующей доставки в Россию.

Ключи от входа в храм хранятся у представителей двух мусульманских семей (аль-Хусейни и Нусейбе), которые испокон веков охраняли святыню от различных бед. На видео показано, как Ваджих Нусейбе, открывающий врата с 1975 года, отворяет главный вход в храм.