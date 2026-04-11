Москва11 апр Вести.Журналист информационной службы "Вести" Сергей Пашков сообщил, что в Храме Гроба Господня в Иерусалиме собирается все больше верующих в преддверии церемонии схождения Благодатного огня.

По словам Пашкова, это воспринимается как пасхальное праздничное чудо, поскольку еще несколько дней назад казалось, что церемония может пройти при закрытых дверях, без присутствия паломников.

Мы находимся под сводами Храма Гроба Господня в самом центре старого города Иерусалима в Великую субботу. Здесь уже собираются представители христианских церквей, принимающих участие в церемонии освящения Благодатного огня. Все больше верующих и паломников под сводами храма, хотя это воспринимается как пасхальное праздничное чудо. Еще несколько дней тому назад казалось, что церемония Благодатного огня пройдет при закрытых дверях, при отсутствии паломников и верующих рассказал Пашков

Ранее Пашков показал кадры открытия врат Храма Гроба Господня в Иерусалиме перед схождением Благодатного огня.