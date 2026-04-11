Москва11 апр Вести.Для обеспечения безопасности во время церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме было привлечено большое количество сотрудников полиции, а также активно использовались видеокамеры. Об этом представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, израильская полиция во время церемонии работала в усиленном режиме.

Здесь сейчас работает и полиция Иерусалима, и полиция, которая помогает иерусалимской полиции со всех концов нашей страны, в том числе и пограничная полиция. Работает очень много … взрывотехников здесь, бойцов спецподразделений, кинологов. Естественно, патрулируются все улочки Старого города для того, чтобы действительно произвести все необходимые проверки, происходят перекрытия… Естественно, кроме физического контроля ведется очень серьезный технологический контроль. Практически на каждом углу здесь видеокамеры, которые контролируют в технологическом плане всю ситуацию рассказал Зингерман

11 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Российская делегация фонда Андрея Первозванного получила его частицу и уже отправилась в Москву, чтобы доставить огонь в храм Христа Спасителя к пасхальной службе.