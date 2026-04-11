Москва11 апр Вести.Мероприятия, связанные с церемонией схождения Благодатного огня в Иерусалиме, проходят в мирном режиме. Об этом представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, способность быстро переходить из состояния войны в мирное время характеризует израильскую полицию.

Буквально несколько дней назад мы говорили, что это мероприятие … будет закрыто и не будет проводиться, и будет проводиться в ограниченном совершенно режиме, а буквально на следующий день мы уже работаем, полицейские ведут очень интенсивную штабную работу, разрабатываем мероприятия и делаем все для того, чтобы схождение Благодатного огня прошло, как и в предыдущие годы. Поэтому это очень быстрый переход от военного времени, когда все закрыто, к мирному времени, когда полностью все открывается рассказал Зингерман

11 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Российская делегация фонда Андрея Первозванного получила его частицу и уже отправилась в Москву, чтобы успеть доставить огонь в храм Христа Спасителя к пасхальной службе.