Москва5 апр Вести.Благодатный огонь – не доказательство веры, поэтому бояться, что в текущем году он не сойдет или не будет доставлен в Москву, не стоит. Об этом ИС "Вести" рассказал секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

Он отметил, что если Благодарный огонь все же сойдет в Иерусалиме, то доставить его в Россию не составит труда, несмотря на международную обстановку.

Он же не обязан сходить, это в конце концов не доказательство нашей веры. Если он должен будет сойти – он сойдет. Найдутся способы и средства его доставить. В этом никакой проблемы технической не существует. Есть специальные рейсы, есть политические договоренности и так далее рассказал Абрамов

Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III сообщил, что церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня организуют даже в том случае, если будут продлены военные ограничения.