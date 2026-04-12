Москва12 апр Вести.В Белгородскую область привезена частица Благодатного огня, сегодня же ее доставят во все храмы региона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

Дорогие друзья, желаю всем Божьего благословения, счастья, добра, мира и скорейшей Победы! Христос Воскресе! поздравил Вячеслав Гладков всех верующих с праздником

По традиции представители Фонда Андрея Первозванного 11 апреля привезли частицу сошедшего в храме Воскресения Господня в Иерусалиме Благодатного огня в Россию. Затем огонь был доставлен в столичные храмы, а также отправлен в десятки городов по всей стране. В частности, частичку Благодатного огня уже встретили в Крыму, в Запорожской области, на Северном Кавказе.