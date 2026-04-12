В Александро-Невский собор в Симферополе привезена частичка Благодатного огня

Москва12 апр Вести.Представители Фонда Андрея Первозванного доставили частицу Благодатного огня в кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе. Святыню встретили верующие и духовенство Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе храма.

Из Симферополя Благодатный огонь повезут в Свято-Владимирской собор в Херсонесе.

Благодатный огонь - священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. Вечером 11 апреля спецрейсом он был доставлен в Москву к торжественной пасхальной службе в храме Христа Спасителя.

Также частичка огня была отправлена в десятки городов по всей стране от Архангельска до Петропавловска-Камчатского.