Делегация фонда Андрея Первозванного направляется в Израиль за Благодатным огнем

Делегация фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем

Москва10 апр Вести.Делегация фонда Андрея Первозванного отправилась из Москвы в Тель-Авив для получения частицы Благодатного огня и ее последующей доставки в Россию.

Об этом ТАСС сообщили представители фонда, подтвердив, что самолет с участниками делегации на борту уже вылетел.

Ожидается, что частицу Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в российскую столицу в Великую Субботу, 11 апреля.

В этом году Благодатный огонь планируется отправить в десятки городов по всей стране от Архангельска до Петропавловска-Камчатского.

Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что схождение Благодатного огня состоится, несмотря на военные ограничения в стране.