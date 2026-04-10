Москва10 апрВести.Делегация фонда Андрея Первозванного отправилась из Москвы в Тель-Авив для получения частицы Благодатного огня и ее последующей доставки в Россию.
Об этом ТАСС сообщили представители фонда, подтвердив, что самолет с участниками делегации на борту уже вылетел.
Ожидается, что частицу Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова доставят в российскую столицу в Великую Субботу, 11 апреля.
В этом году Благодатный огонь планируется отправить в десятки городов по всей стране от Архангельска до Петропавловска-Камчатского.
Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что схождение Благодатного огня состоится, несмотря на военные ограничения в стране.