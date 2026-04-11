В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Москва11 апр Вести.В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести" Сергей Пашков.

Российская делегация фонда Андрея Первозванного получила его часть. Огонь будет отправлен из Иерусалима спецрейсом в Москву, где его успеют доставить в храм Христа Спасителя к пасхальной службе.

Затем священное пламя передадут в 15 московских храмов и другие города России.

Благодатный огонь - священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. Храм считается местом погребения Иисуса Христа.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.