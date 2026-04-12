Благодатный огонь доставили из Иерусалима в зону СВО

Москва12 апр Вести.Благодатный огонь доставили из Иерусалима в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости со ссылкой на информацию заместителя командира гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск.

Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда приводит агентство слова своего собеседника

Замкомандира также отметил, что мероприятие необходимо для того, чтобы каждый военнослужащий "мог прикоснуться к священному".

Также частицу Благодатного огня доставили в соборный храм святых Петра и Февронии в Донецке и храмы Луганской Народной Республики.

Благодатный огонь - священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Часть Благодатного огня получила российская делегация Фонда Андрея Первозванного.