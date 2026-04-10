Москва10 апрВести.Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в израильский аэропорт "Бен-Гурион". Об этом сообщили в фонде.
В Израиле делегация получит частицу Благодатного огня, а затем доставит ее в Россию. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, члены фонда встретятся с патриархом Иерусалимским Феофилом III, а также примут участие в молитве о мире на Святой Земле, сообщает РИА Новости.
В субботу делегация, как планируется, примет участие в церемонии схождения Благодатного огнясообщили в фонде
Ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу, 11 апреля.