Делегация Фонда Андрея Первозванного прилетела в Израиль за Благодатным огнем

Москва10 апр Вести.Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в израильский аэропорт "Бен-Гурион". Об этом сообщили в фонде.

В Израиле делегация получит частицу Благодатного огня, а затем доставит ее в Россию. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, члены фонда встретятся с патриархом Иерусалимским Феофилом III, а также примут участие в молитве о мире на Святой Земле, сообщает РИА Новости.

В субботу делегация, как планируется, примет участие в церемонии схождения Благодатного огня сообщили в фонде

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу, 11 апреля.