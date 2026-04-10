Москва10 апр Вести.Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что в Великую субботу состоится схождение Благодатного огня в Иерусалиме, и частицу пламени успешно доставят в Москву. Об этом дипломат сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Благодаря объявленному перемирию, надеемся, что завтра, в Великую субботу, состоится схождение Благодатного огня. Надеюсь, удастся получить завтра частицу Благодатного огня и доставить эту частицу к службе в главный храм России – в Храм Христа Спасителя в Москве заявил Викторов

Ранее в Иерусалим прибыла делегация фонда Андрея Первозванного, которую возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност.