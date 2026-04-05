Москва5 апр Вести.Мероприятия по случаю православной Пасхи в Старом городе Иерусалима, включая церемонию схождения Благодатного огня, в этом году пройдут без присутствия туристов и представителей СМИ. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Сергею Пашкову представитель полиции Израиля майор Михаэль Зингерман.

Сейчас в Израиле проходит празднование еврейского праздника Песах, а через несколько дней в Старом городе Иерусалима начнется празднование православной Пасхи.

Будут очень серьезные события, шествия, которые завершатся празднованием схождения Благодатного огня в субботу, 11 апреля. К сожалению, в этом году принято решение, что все мероприятия будут очень ограничены — проходить без посещения туристов, без средств массовой информации сказал Зингерман

По его словам, решение о том, что все церемонии, включая церемонию схождения Благодатного огня, будут проведены ограниченно, было принято на встрече руководителя полиции Старого города с представителями всех конфессий, включая греческого патриарха и армянского епископа.

Все согласились с этим, потому что было несколько раз, когда иранские ракеты и обломки этих ракет попадали на территорию Старого города. Решение об ограничениях и недопуске туристов и средств массовой информации на все эти мероприятия продиктовано обеспечением безопасности людей, потому что это на данный момент самое главное. Все прекрасно понимают, что безопасность людей — это самое главное. И поэтому, к сожалению, в этом году все мероприятия пройдут очень ограниченно, в очень узком, особом режиме сообщил Михаэль Зингерман

Он также напомнил, что ограничение на посещение Старого города Иерусалима существует с самого начала войны с Ираном и продолжает действовать.