Патриарх Кирилл призвал поддержать нуждающихся и утешить скорбящих в день Пасхи

Москва12 апр Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением и призвал поддержать нуждающихся и утешить скорбящих. Пасхальное видеообращение распространила пресс-служба патриарха.

Он отметил, что своим воскресением "Господь победил саму смерть" и открыл людям "врата Царствия Небесного".

Христос воскрес, и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес, и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны подчеркнул предстоятель Русской православной церкви

Он также указал, что Пасха переводится как "переход", "прохождение", "избавление". По его словам, верующие также совершают этот переход, стремятся к духовному обновлению и внутреннему преображению.

Следуя заповедям Христовым, поддержим же и нуждающихся, и утешим скорбящих, навестим больных и одиноких, попросим прощения у всех, кого обидели, и поблагодарим тех, кто живет и трудится рядом с нами призвал патриарх

Он подчеркнул, что таким образом можно обрести "благодатную силу от Господа", а с помощью нее измениться самому и сделать лучше мир вокруг.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

11 апреля патриарх Кирилл освятил куличи в преддверии Пасхи.