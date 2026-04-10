Столичные фабрики испекут к Пасхе около пяти миллионов куличей

Москва10 апр Вести.Столичные производители изготовят к Пасхе около пяти миллионов куличей. Горожане смогут выбрать не только традиционную выпечку, но и современные авторские десерты. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает mos.ru.

К празднику компании не только увеличивают объемы выпуска продукции, но и предлагают покупателям новые вкусовые решения сообщил Гарбузов

Из работающих в столице примерно 360 предприятий пищевой промышленности более 100 специализируются на выпечке различной сдобы, хлеба и других мучных изделий.