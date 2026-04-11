Эксперт Тренин: приготовление кулича обойдется в среднем в 296 рублей

Москва11 апр Вести.Приготовление кулича в домашних условиях обойдется не дороже 300 рублей, а творожной пасхи – менее 500 рублей. Этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в интервью РИА Новости.

По его словам, средняя цена ингредиентов для кулича, среди которых 500 гр пшеничной муки, 350 мл молока, 3 яйца, 100 гр сливочного масла, 150 гр сахара и по 50 гр изюма и орехов, составляет 296 рублей.

Приготовление творожной пасхи в среднем обойдется в 448 рублей. Так, набор продуктов включает 500 гр творога, 100 гр сливочного масла, 100 гр сахара, 2 яйца, 100 мл сливок и 50 гр изюма подсчитал эксперт

Расчеты произведены на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы по итогам февраля текущего года.