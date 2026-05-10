Москва10 маяВести.Стоимость приготовления домашних шашлыков на три персоны обойдется россиянам примерно в 280 рублей. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.
В эту стоимость входит полкило мяса и 250 граммов репчатого лука для приготовления маринада. Более наполненный набор для пикника, включающий в себя по килограмму помидоров и огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени, обойдется уже в 830 рублей.
Базовый набор ингредиентов для приготовления домашнего шашлыка из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется в крупных торговых сетях примерно в 280 рублейсказал Богданов
