В России подсчитали среднюю стоимость майских шашлыков АКОРТ: три порции майских шашлыков обойдутся россиянам в 280 рублей

Москва10 мая Вести.Стоимость приготовления домашних шашлыков на три персоны обойдется россиянам примерно в 280 рублей. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

В эту стоимость входит полкило мяса и 250 граммов репчатого лука для приготовления маринада. Более наполненный набор для пикника, включающий в себя по килограмму помидоров и огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени, обойдется уже в 830 рублей.

