Врач рассказала, как приготовить шашлык без вреда для здоровья Врач Кваша посоветовала избегать обугливания мяса

Москва9 мая Вести.При приготовлении шашлыка важно избегать обугливания мяса, чтобы снизить риски для здоровья. Об этом директор филиалов сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша заявила NEWS.ru.

По словам Кваши, для шашлыка лучше выбирать нежирные сорта мяса, включая куриную грудку, индейку или телятину.

Для маринада стоит выбирать лимон, гранат, кефир, размягчающие мясные волокна, а при приготовлении мяса избегать обугливания уточнила специалист

Она также рекомендовала мариновать мясо исключительно в холодильнике, а не при комнатной температуре или на улице, чтобы снизить вероятность бактериального заражения и пищевых отравлений.

Отдельное внимание врач уделила хранению готовых блюд и закусок, напомнив о правиле "2/4 часа". Согласно этой рекомендации, продукты, находившиеся вне холодильника до двух часов, можно хранить дальше, блюда после двух-четырех часов следует съесть сразу без дальнейшего хранения, а продукты, оставленные без охлаждения более четырех часов, употреблять рискованно.

Кваша также посоветовала готовить умеренное количество еды, которое можно съесть во время одного застолья.