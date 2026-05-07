Врач Видякина: при мариновании мяса алюминий с посуды может попадать в еду

Врач предупредила об опасности маринования шашлыка в алюминиевой посуде Врач Видякина: при мариновании мяса алюминий с посуды может попадать в еду

Москва7 мая Вести.Посуда из алюминия легко окисляется, и частицы металла при мариновании мяса в такой посуде могут попадать в еду, предупредила врач-гастроэнетеролог, нутрициолог клиники "Будь Здоров" Ольга Видякина в беседе с Газетой.ru.

Как указала специалист, частицы легко окисляющегося алюминия неизбежно попадают в пищу при использовании посуды из этого металла для длительного приготовления пищи с определенной кислотности и с добавлением приправ и соли.

В случае приготовления мяса в маринаде, где есть лимонный сок, уксус, томаты и вино с добавлением специй и соли, алюминий из посуды более активно проникает в пищу, а он, как известно, не является необходимым металлом в нашем организме, и поступление его стоит лимитировать сказала Видякина

Она также предупредила, что при жарке мяса на мангале на шашлыке образуется корочка, в которой преобладают продукты гликации, ведущие к росту холестерина, болезни сосудов, атросклерозу. Поэтому врач посоветовала подбирать правильные маринады для минимизации подгорания мяса и обязательно срезать подгоревшие участки.