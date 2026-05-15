Врач предупредил о вреде жидкости для розжига Врач Бельцевич: жидкость для розжига может содержать ядохимикаты

Москва15 мая Вести.Розжиг для мангала и угли могут содержать ядохимикаты, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Михаила Бельцевича.

Чтобы избежать нежелательных последствий, он порекомендовал внимательно изучать состав товаров перед покупкой.

В целом настолько ужасные ядохимикаты сейчас добавляются везде, что, конечно, лучше обращать внимание на состав розжига и углей. Такие вещества могут попасть на мясо и нанести вред организму сказал диетолог

Среди симптомов отравление, которое может вызвать мясо с попавшими на него химикатами, врач назвал боль в животе, а также астматический приступ при вдыхании едкого дыма.