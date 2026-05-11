Врач рассказала о симптомах отравления недожаренным шашлыком Симптомы отравления из-за недожаренного шашлыка могут проявиться в первые сутки

Москва11 мая Вести.Недожаренное мясо может стать причиной пищевого отравления и кишечной инфекции, как их определить и отличить рассказала ТАСС эндокринолог и диетолог, замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Для пищевого отравления характерно быстрое начало - в течение 1-2 часов после еды, симптомы кишечной инфекции появляются позже, через 12-72 часа сказала врач

Она добавила, что основные симптомы включают тошноту, диарею, озноб. Повышение температуры тела редко встречается при пищевом отравлении, но почти всегда сопровождает кишечную инфекцию.