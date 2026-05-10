Врач рассказала, кому нельзя есть шашлык Диетолог Лебедева: шашлык запрещен людям, страдающим заболеваниями ЖКТ

Москва10 мая Вести.Людям с гастритом, панкреатитом, холециститом, язвой желудка запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ Галина Лебедева.

Запрещено употреблять шашлык при обострении: гастрита, панкреатита, холецистита. При воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и 12-ти перстной кишки пояснила доктор

Она уточнила, что в ремиссии допускается шашлык из птицы – это самое диетическое мясо.