Диетолог рассказала, как не переедать на пикниках Диетолог Солнцева: во избежание переедания шашлык нужно сочетать с зеленью

Москва10 мая Вести.Шашлык нужно сочетать со свежей зеленью и овощами, если вы не хотите испытывать дискомфорт от переедания во время майских пикников, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога, терапевта, научного сотрудника лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяну Солнцеву.

… Хорошо, если вы положите на стол, где будет шашлык, большое блюдо со свежей петрушкой, кинзой, укропом, базиликом. Зелень содержит огромное количество антиоксидантов и будет нейтрализовать тот вред, который может нанести хорошо прожаренное мясо с такой хрустящей корочкой, как мы любим. Много зелени, свежих овощей и натуральных соусов, нежирных желательно сказала Солнцева

В качестве соусов к мясу диетолог порекомендовала ткемали, гранатовый соус или соус на основе томатов, но без сахара и масла.