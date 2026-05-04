Москва4 мая Вести.Разгрузочные дни после майских праздников могут навредить желудочно-кишечному тракту. Об этом ИС "Вести" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, из одного стресса вводить организм другой – не самый лучший вариант.

Разгрузочный день он может быть полезен, но тут, скорее, лучше перейти на нормальное обычное питание. Может быть, просто более щадящее, то есть больше тогда включить в рацион продуктов жидких … Питание должно быть дробным … Нужны антиоксиданты и напитки … Это помогает … далеко не всем. Если человек чувствует дискомфорт, если ему не очень хорошо, пусть это будет лучше такое привычное ему питание, но просто очень щадящее … Все будет зависеть от того, что за человек, как он провел эти праздники, от этого будет зависеть вообще, сколько нужно из этого выходить. А вообще, конечно, правильно питаться лучше пожизненно сказала диетолог

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская заявила, что диеты для снижения веса могут быть опасны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, с эндокринными нарушениями, а также беременным.