Врач Ершова: после фастфуда человеку не нужен разгрузочный день

Россиянам рассказали о неэффективности детокс-диет для организма после фастфуда Врач Ершова: после фастфуда человеку не нужен разгрузочный день

Москва25 июл Вести.Человеку не нужно проводить разгрузочный день для организма после приема фастфуда, рассказала ТАСС врач Института клинической эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава РФ Екатерина Ершова.

Печень, почки и кишечник самостоятельно выполняют функции обезвреживания и выведения продуктов обмена. Разгрузочный день не требуется сказала она

Специалист добавила, что после фастфуда нужно просто вернуться к обычному режиму питания, от детокс-чая, сорбентов, слабительных, голодания луче отказаться. Врач подчеркнула, что здоровому человеку изредка можно употреблять фастфуд.