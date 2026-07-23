Москва23 июл Вести.Набирающий в интернете популярность фуд-контент может привести людей с несформировавшейся психикой к расстройству пищевого поведения. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Она отметила, что для здорового человека такой контент угрозы не представляет.

Ну, наверное, потому что они не несут какую-то сложную интеллектуальную нагрузку, выглядят очень легко, просто, для кого-то даже смешно. Для здорового человека такой контент, естественно, не представляет никакой угрозы поделилась диетолог

А для людей с несформировавшимся психологическим фоном, например, у подростков, такой контент может стать и пугающим.

Понятно, что такое массовое поедание огромного количества блюд на столе может простимулировать у кого-то аппетит. А у кого-то, у кого, например, есть склонность к тревоге, к депрессии, к недовольству собственной внешностью, напротив, это может вызвать обратную реакцию. То есть человек может испугаться, особенно если речь идет о подростке. И может сформироваться такой эффект, что, как будто бы, уже и прием пищи произошел психологически объяснила Чехонина

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