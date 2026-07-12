Москва12 июл Вести.Снижение аппетита у ребёнка не всегда свидетельствует о наличии патологий и может быть его индивидуальной особенностью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова.

По словам специалиста, если малыш активен, хорошо спит, нормально развивается и стабильно прибавляет в весе, то скромный аппетит не должен вызывать тревогу. Кроме того, после первого года жизни темпы роста детей естественным образом замедляются, и организму требуется меньше энергии. Сигова также отметила, что часто проблема "плохого аппетита" является лишь субъективным диагнозом родителей, в то время как ребёнок просто ест небольшими порциями.

Однако неонатолог предупредила, что отказ от еды в сочетании с вялостью, потерей веса, жалобами на боли в животе, рвотой или быстрой утомляемостью является тревожным сигналом. В таких случаях плохой аппетит может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта, анемию, эндокринные нарушения или хронические воспалительные процессы, требующие медицинского вмешательства.

Ранее директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий сообщил о пользе цитрусовых и зелёного чая. По его словам, содержащиеся в них флавонолы помогают стабилизировать артериальное давление и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.