Москва5 июл Вести.Мигренью страдают до 15% жителей планеты. Чаще всего - женщины трудоспособного возраста из-за гормональных колебаний. Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Светлана Александрова в беседе с NEWS.ru рассказала об опасности мигрени и о способах борьбы с ней.

По словам невролога, риск инсульта у человека с диагностированной мигренью в среднем в два раза выше, чем у здорового, особенно если пациент курит или принимает гормональные контрацептивы.

При этом частый прием обезболивающих приводит к развитию лекарственно-индуцированной головной боли, которая становится хронической и еще более изнуряющей.

Невролог отметила, что у детей мигрень нередко проявляется не болью, а болями в животе, тошнотой и слабостью, из-за чего болезнь остается нераспознанной.

У маленьких пациентов приступы могут быть короче, чем у взрослых, — они длятся от часа до двух. Головная боль часто сопровождается абдоминальными симптомами: болью в животе, тошнотой и диареей. Такой вариант называется абдоминальной мигренью и встречается примерно у 2% детей. Чаще всего речь идет о несовершеннолетних, у которых уже отягощена наследственность, то есть у родителей наблюдались приступы мигрени пояснила Александрова

Врач отметила, что игнорировать головную боль нельзя ни в коем случае. По данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень входит в десятку главных причин временной нетрудоспособности людей во всем мире.

Если вам стало плохо и есть подозрение на начало заболевания, избегайте яркого света, громких звуков, резких запахов, приложите холодный компресс к виску или затылку (некоторым людям помогает теплый душ или грелка на шею). Обезвоживание организма усиливает мигрень. Стакан воды при первых признаках приступа часто смягчает течение болезни пояснила врач

Ранее невролог "Скандинавского Центра Здоровья" Татьяна Хребтова рассказала, что у инсульта есть главный предвестник, который нельзя игнорировать. Речь идет о транзиторной ишемической атаке (ТИА), которую в народе называют микроинсультом. Это временное нарушение кровотока в одном из участков головного мозга из-за закупорки или спазма сосудов мелким тромбом.