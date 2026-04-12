Москва12 апр Вести.Заболеваниями щитовидной железы чаще страдают женщины, однако риски с возрастом повышаются и у мужчин, сообщило РИА Новости со ссылкой на к.м​​​.н., доцента, руководителя программы обучения по специальности "эндокринология" департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Аллу Морозову.

Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы отметила она

По словам врача, скрининг на болезни щитовидной железы женщинам рекомендуют проводить при планировании, во время и после беременности, при изменении массы тела, а после 35 лет – каждые 4-5 лет. Мужчинам она рекомендовала регулярный стрининг по достижении 50 лет.

Морозова также заметила, что при приеме некоторых препаратов от сердца и рака также рекомендуется проверять функцию щитовидной железы.