Россиянам дали неочевидный совет для сохранения зрения Офтальмолог Курачинова отметила важность контроля уровня холестерина для зрения

Москва3 июн Вести.Для поддержания здоровья глаз необходимо контролировать уровень холестерина в организме. Об этом заявила офтальмолог Зарина Курачинова.

По ее словам, которые приводит NEWS.ru, негативно повлиять на сетчатку могут и хронические заболевания, например, диабет и гипертония.

Контролируйте хронические заболевания. Глаза тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ. Повышенное артериальное давление, нарушения холестерина и другие системные проблемы могут отражаться на сетчатке и зрительном нерве сказала Курачинова

Врач добавила, что порой именно офтальмолог может первым увидеть изменения, свидетельствующие о нагрузке на сосуды.

Особенно важно регулярно проверять глазное дно при диабете, даже если зрение не ухудшается, добавила Курачинова.

Ранее офтальмолог Елена Оноприенко рассказала, что для зрения полезны морковь, жирная рыба, яйца и шпинат.