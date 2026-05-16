Морковь, рыба, шпинат и яйца – самые полезные для зрения продукты Жирная рыба и морковь снижают риск развития близорукости

Москва16 мая Вести.Морковь, жирная рыба, шпинат и яйца полезны для зрения. Об этом агентству РИА новости рассказала офтальмолог Елена Оноприенко.

Она пояснила, что в этих продуктах в большом количестве содержатся витамины А, С, Е, лютеин и омега-3.

Продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3 полезны для зрения. К ним относятся морковь (бета-каротин), черника (антоцианы), жирная рыба (омега-3) цитирует Елену Оноприенко РИА Новости

Офтальмолог отметила, что морковь, черника и жирная рыба снижают риск развития близорукости, а шпинат и яйца укрепляют сетчатку.