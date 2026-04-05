Москва5 апр Вести.Употребление острых приправ и пряностей позволяет предотвратить гнилостные процессы в кишечнике, а острый перец и имбирь улучшают метаболизм, сообщили специалисты Роспотребнадзора в интервью РИА Новости.

В ведомстве отметили, что острые специи, продукты и блюда пользуются высоким спросом у потребителей, так как позволяют разнообразить рацион и раскрывают новые грани вкуса привычной еды.

Правильное употребление приправ и пряностей препятствует развитию в кишечнике гнилостных процессов, улучшает метаболизм и повышает усвояемость некоторых продуктов подчеркнули в Роспотребнадзоре

По словам специалистов, лук чеснок, куркума, тмин, перец и гвоздика обладают антимикробными свойствами. Они подавляют рост и размножение бактерий, позволяют дольше сохранять продукты свежими.

При этом острое не рекомендуется есть людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это может привести к изжоге и избыточному выделению желудочного сока.