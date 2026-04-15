РИА Новости: россиян призвали не есть сырые морепродукты из‑за нового вируса

Москва15 апр Вести.Россиянам рекомендуется временно отказаться от употребления сырых морепродуктов из-за риска заражения новым вирусом, который китайские ученые обнаружили в креветках и рыбе. Об этом доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала агентству РИА Новости.

Ранее журнал Nature Microbiology сообщил, что новый опасный вирус был выявлен в морепродуктах и, согласно исследованию, может передаваться человеку, вызывая редкое заболевание глаз.

По опубликованным данным, риск (заражения опасным вирусом через морепродукты - Прим. ред.) существует. Это не означает, что нужно полностью отказаться от всей морской продукции, но сырые морепродукты и сырую рыбу, особенно сомнительного происхождения, действительно лучше рассматривать как потенциальный фактор риска сказала он

Эксперт пояснила, что в исследовании описана связь нового водного вируса с тяжелым воспалительным заболеванием глаза - стойким вирусным передним увеитом, сопровождающимся повышением внутриглазного давления. Такое состояние может привести к снижению зрения и даже к его потере.

При этом Шилова подчеркнула, что говорить о доказанной угрозе именно для россиян пока некорректно. Вместе с тем, по ее мнению, появившиеся данные следует рассматривать как повод более внимательно относиться к качеству морепродуктов, условиям их хранения и способу приготовления. Потенциально опасным она назвала и употребление роллов и суши с сырой рыбой.

Врач отметила, что на данном этапе наиболее разумной рекомендацией является выбор продукции из надежных источников, соблюдение правил гигиены при разделке и предпочтение термически обработанной пищи. При этом, добавила она, ситуация требует внимания, но не повода для паники.