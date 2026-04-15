Москва15 апр Вести.Употребление речной рыбы может привести к онкологии, если рыба была плохо термически обработана. Об опасности для ИС "Вести" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

К речной рыбе нужно относиться очень настороженно, покупать только в проверенных местах и ни в коем случае не на стихийных рынках. Термически плохо обработанная рыба может быть источником часто встречающих заболеваний отметила врач

Основная причина заражений после употребления в пищу речной рыбы - паразитарное заболевание "описторхоз".

Оно коварно тем, что в начале его можно спутать с ОРВИ, температура невысокая, боли могут быть в правом подреберье, усталость, а потом может перейти все в хроническую форму. Дальше могут происходить задержки желчи, отеки, проблемы со стороны поджелудочной железы и в конечном итоге приводить к раку. И человек даже не вспомнит о том, что когда-то он ел эту рыбу. Речная рыба должна стать предметом повышенного внимания подчеркнула диетолог

Ранее на Дальнем Востоке отметили рост цен на морскую рыбу. В частности, в начале апреля оптовые цены на минтай в регионе достигли 175 рублей за килограмм, показав рост на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной подорожания продукта стал экспорт в Китай.