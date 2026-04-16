Ротавирусы и гепатит А могут попасть в организм через некипяченую воду

Москва16 апр Вести.Потребление некипяченой воды может грозить человеку заражением ротавирусами, норовирусами и гепатитом А, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Романа Полибина.

При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агенты отметил эксперт

Симптомами заражения могут стать нарушение стула, рвота, лихорадка и обезвоживание, что особенно опасно для детей и пожилых людей.

Полибин также рассказал, что риск заражения возрастает весной и летом, особенно во время таяния снегов, паводков и сильных дождей.

Употребление даже небольшого количества некипяченой воды может привести к развитию заболеваний, требующих стационарного лечения предупредил эпидемиолог

По его словам, прозрачность воды не гарантирует ее безопасность, поэтому для питья и гигиены рта лучше использовать кипяченую или бутилированную воду.