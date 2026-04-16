Москва16 апрВести.Потребление некипяченой воды может грозить человеку заражением ротавирусами, норовирусами и гепатитом А, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Романа Полибина.
При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агентыотметил эксперт
Симптомами заражения могут стать нарушение стула, рвота, лихорадка и обезвоживание, что особенно опасно для детей и пожилых людей.
Полибин также рассказал, что риск заражения возрастает весной и летом, особенно во время таяния снегов, паводков и сильных дождей.
Употребление даже небольшого количества некипяченой воды может привести к развитию заболеваний, требующих стационарного леченияпредупредил эпидемиолог
По его словам, прозрачность воды не гарантирует ее безопасность, поэтому для питья и гигиены рта лучше использовать кипяченую или бутилированную воду.