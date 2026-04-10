Москва10 апр Вести.Норовирус способен долго сохраняться во внешней среде, рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, опасность этого заболевания заключается в его заразности и быстром развитии симптомов.

При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры. Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток, и продолжается около 3-5 дней сказал Альтштейн

Между тем он уточнил, что летальность при норовирусе почти отсутствует.

Но случаи, которые зафиксированы в Муроме, затрагивают больше 100 человек – это вспышка серьезная добавил он

Вирусолог рассказал, что зачастую это заболевание появляется на предприятиях и производствах при игнорировании санитарно-эпидемиологических требований, но и в домашних условиях есть риск заразиться, однако это будут единичные случаи.

В качестве профилактики Альтштейн рекомендовал мыть руки и потреблять в пищу исключительно безопасные и качественные продукты.

Ранее в Муроме 106 человек заболели острой кишечной инфекцией. 50 из них были госпитализированы, в том числе 25 детей. После проведения анализов у пациентов был выявлен норовирус второго типа.