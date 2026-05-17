Вирусолог рассказал о вероятности появления новых переносчиков хантавируса в РФ Альтштейн: появление новых переносчиков хантавируса в России маловероятно

Москва17 мая Вести.Вероятность появления на территории России новых переносчиков хантавируса крайне низкая из-за неподходящих климатических условий и отсутствия привычной кормовой базы.

Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что основными природными резервуарами опасного хантавируса Андес являются карликовые рисовые хомячки, ареал обитания которых ограничен Южной Америкой.

По словам Альтштейна, сценарий, при котором эти грызуны смогут переместиться и прижиться в России, практически невозможно представить. Этот вид млекопитающих крайне зависим от специфической среды обитания с определенными условиями температуры и влажности.

Ранее врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева рассказывала, что хантавирус живет при комнатной температуре около двух недель, а больше всего ему "комфортно" при низких температурах (около минус 4 градусов) и высокой влажности.