Эксперт рассказала, как долго сохраняется хантавирус при комнатной температуре Инфекционист Ермолаева: хантавирус живет две недели при комнатной температуре

Москва15 мая Вести.Хантавирус сохраняется примерно две недели при комнатной температуре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста, сотрудника Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлию Ермолаеву.

По словам эксперта, данная инфекция лучше всего сохраняется при низких и стабильных температурах - около 4 градусов - и высокой влажности.

При комнатной температуре [хантавирус] живет недолго, около двух недель рассказала Ермолаева

Инфекционист также сообщила, что случаи инфицирования регистрируются в течение всего года, но наибольшее количество случаев бывает летом и осенью. Как объяснила Ермолаева, это связано не столько с температурой, сколько с активностью людей на даче, в лесу, в туристических поездках, а также с ростом количества грызунов в теплый сезон, проведением сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ.

Инфекционист уточнила, что зимой риск заразиться хантавирусом тоже есть, так как грызуны при холоде перемещаются в теплые человеческие постройки, а из-за недостатка проветривания повышается риск воздушно-пылевого заражения. Кроме того, в зимнее время ослабленный иммунитет человека и особенности его зимнего образа жизни повышают восприимчивость организма, добавила эксперт.

Вспышка хантавируса была зафиксирована в мае на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. По данным СМИ, в результате скончались три пожилых человека – семейная пара из Нидерландов и женщина из Германии.

Хантавирус – семейство вирусов, основным носителем которых является грызун. Эксперты сообщали, что человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами засохших выделений грызунов. Однако штамм "Андес" может передаваться от человека к человеку.