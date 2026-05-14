Москва14 мая Вести.Вероятность мутации и более легкой передачи от человека к человеку хантавируса Андес низкая, но вирус может измениться, сообщила РИА Новости инфекционист Елена Мескина.

По ее мнению, вирусы приспосабливаться к условиям и меняются.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, он следовал из Аргентины в Кабо-Верде. На нем заражены были 11 человек, три скончались.