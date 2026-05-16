Москва16 мая Вести.Врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева перечислила территории России, которые, по ее словам, являются природными очагами хантавируса. Своей оценкой эксперт поделилась в комментарии ТАСС.

Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь рассказала Ермолаева

По ее словам, вспышка на нидерландском круизном судне и случаи завоза инфекции в Таиланд из Южной Америки свидетельствуют о том, что хантавирусы встречаются по всему миру, и туристы могут столкнуться с разными серотипами.

Врач также сказала, что хантавирусная инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Собеседница журналистов назвала болезнь природно-очаговым заболеванием, которое встречается в определенных ландшафтах, где есть зараженные грызуны.

Ранее кандидат медицинский наук Галина Компанец предупредила, что хантавирусом можно заразиться на даче при вздыхании пыли в местах, где побывали грызуны. Она посоветовала надевать медицинскую маску при уборке на даче и тщательно мыть руки.

В свою очередь инфекционист Ермолаева ранее рассказывала, что хантавирус живет при комнатной температуре около двух недель, а больше всего ему "комфортно" при низких температурах (около минус 4 градусов) и высокой влажности.