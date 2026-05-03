В Роспотребнадзоре назвали главную опасность для дачников Роспотребнадзор: дачники могут столкнуться с геморрагической лихорадкой

Москва3 мая Вести.С наступлением дачного сезона россияне рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую переносят грызуны, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом – тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах отметили в сообщении

Там также уточнили, что вирус сохраняет активность даже при низких температурах, вакцины от него нет. Симптомами заражения, появляющимися через 2-3 недели после контакта с зараженными предметами, являются слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота, бессонница.

Во избежание заражения в первый после зимы приезд на дачу нужно проветрить помещения, просушить матрасы, одеяла, подушки и другие вещи, поскольку солнечный свет способен убить вирус. Убираться нужно в маске и перчатках.