Роспотребнадзор: в дачный сезон есть риск столкнуться с туляремийной инфекцией

Роспотребнадзор: дачники могут заразиться инфекцией от грызунов Роспотребнадзор: в дачный сезон есть риск столкнуться с туляремийной инфекцией

Москва16 июл Вести.Россияне в дачный сезон рискуют подхватить туляремийную инфекцию, переносчиками которой являются грызуны и насекомые. О мерах профилактики инфекционного заболевания рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Как отмечается, туляремия широко распространена в России. Природные очаги этой инфекции существуют во всех регионах страны, а на дачном участке риск возникает из-за контакта с носителями и переносчиками заболевания.

Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов говорится в сообщении

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует использовать средства защиты от насекомых во время прогулки, а также носить закрытую одежду и головные уборы, находясь на природе.

Вакцинация – основной метод профилактики туляремии. Иммунитет формируется примерно через 20-30 дней и защищает от болезни в течение пяти лет.