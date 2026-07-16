Москва16 июлВести.Россияне в дачный сезон рискуют подхватить туляремийную инфекцию, переносчиками которой являются грызуны и насекомые. О мерах профилактики инфекционного заболевания рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Как отмечается, туляремия широко распространена в России. Природные очаги этой инфекции существуют во всех регионах страны, а на дачном участке риск возникает из-за контакта с носителями и переносчиками заболевания.
Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызуновговорится в сообщении
Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует использовать средства защиты от насекомых во время прогулки, а также носить закрытую одежду и головные уборы, находясь на природе.
Вакцинация – основной метод профилактики туляремии. Иммунитет формируется примерно через 20-30 дней и защищает от болезни в течение пяти лет.