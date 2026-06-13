Москва13 июнВести.Управление Роспотребнадзора по Московской области опубликовало советы для россиян, планирующих отпуск за границей. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется заранее подготовиться и соблюдать меры профилактики.
Планируете отпуск за границей? Чтобы отдых не омрачился проблемами со здоровьем, заранее подготовьтесь и соблюдайте меры профилактикиговорится в публикации Роспотребнадзора в Telegram
Перед поездкой нужно проверить прививки по Национальному календарю и при необходимости сделать прививку от желтой лихорадки для поездки в страны с высоким риском заражения. Особенно важно проконсультироваться с врачом перед поездкой в тропики - возможно, потребуется прием противомалярийных препаратов.
Также стоит собрать аптечку: средства первой помощи, лекарства от расстройства желудка, репелленты, противомоскитные сетки, солнцезащитные средства.
Особое внимание следует уделить странам Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании (Бангладеш, Индия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка). Там распространены опасные заболевания, передающиеся через укусы насекомых.
Во время путешествия рекомендуется использовать репелленты, носить светлую закрытую одежду, установить противомоскитные сетки на окна и двери, избегать заболоченных мест и стоячей воды, соблюдать гигиену и мыть руки. Употреблять следует только бутилированную воду - в том числе для чистки зубов, а также для мытья фруктов и овощей.
После возвращения при любом недомогании нельзя заниматься самолечением. Нужно немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о факте поездки, стране пребывания и датах - это поможет поставить правильный диагноз.