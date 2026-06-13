Роспотребнадзор дал советы туристам перед поездкой за границу Роспотребнадзор перечислил правила безопасности для выезжающих за рубеж

Москва13 июн Вести.Управление Роспотребнадзора по Московской области опубликовало советы для россиян, планирующих отпуск за границей. Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуется заранее подготовиться и соблюдать меры профилактики.

Планируете отпуск за границей? Чтобы отдых не омрачился проблемами со здоровьем, заранее подготовьтесь и соблюдайте меры профилактики говорится в публикации Роспотребнадзора в Telegram

Перед поездкой нужно проверить прививки по Национальному календарю и при необходимости сделать прививку от желтой лихорадки для поездки в страны с высоким риском заражения. Особенно важно проконсультироваться с врачом перед поездкой в тропики - возможно, потребуется прием противомалярийных препаратов.

Также стоит собрать аптечку: средства первой помощи, лекарства от расстройства желудка, репелленты, противомоскитные сетки, солнцезащитные средства.

Особое внимание следует уделить странам Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании (Бангладеш, Индия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка). Там распространены опасные заболевания, передающиеся через укусы насекомых.

Во время путешествия рекомендуется использовать репелленты, носить светлую закрытую одежду, установить противомоскитные сетки на окна и двери, избегать заболоченных мест и стоячей воды, соблюдать гигиену и мыть руки. Употреблять следует только бутилированную воду - в том числе для чистки зубов, а также для мытья фруктов и овощей.

После возвращения при любом недомогании нельзя заниматься самолечением. Нужно немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о факте поездки, стране пребывания и датах - это поможет поставить правильный диагноз.