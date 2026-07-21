Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха за границей из-за рисков инфекций Онищенко назвал отдых за рубежом опасным для россиян

Москва21 июл Вести.Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от зарубежного отдыха из-за высокого риска заражения инфекциями. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Турция, в частности, является источником экзотических бактериальных инфекций.

На фоне недавних сообщений о массовых отравлениях российских туристов в Турции Роспотребнадзор уже направил запросы в Минздрав Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России.

Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все заявил Онищенко

Он напомнил, что осложнения и болезни после отдыха за рубежом — не редкость, и призвал россиян разумно подходить к планированию поездок, особенно при наличии хронических заболеваний.