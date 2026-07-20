Российские власти направили запрос в Турцию из-за данных об отравлении туристов Роспотребнадзор просит Турцию разъяснить данные о массовом отравлении туристов

Москва20 июл Вести.Роспотребнадзор сообщил, что направил запрос турецким властям в связи с данными СМИ о массовом отравлении российских туристов в отеле.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что у российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в турецкой Аланье, выявлены симптомы острого отравления.

Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации говорится в сообщении в аккаунте Роспотребнадзора в MAX

Ведомство посоветовало туристам тщательно мыть руки с мылом перед едой, использовать только кипяченую и бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи, а при купании в бассейнах избегать попадания воды в рот. При ухудшении самочувствия нужно немедленно обращаться за медпомощью, подчеркивает Роспотребнадзор.

Неделю назад СМИ писали о госпитализации около 30 туристов после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции.