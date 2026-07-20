Москва20 июлВести.Роспотребнадзор сообщил, что направил запрос турецким властям в связи с данными СМИ о массовом отравлении российских туристов в отеле.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что у российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в турецкой Аланье, выявлены симптомы острого отравления.
Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуацииговорится в сообщении в аккаунте Роспотребнадзора в MAX
Ведомство посоветовало туристам тщательно мыть руки с мылом перед едой, использовать только кипяченую и бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи, а при купании в бассейнах избегать попадания воды в рот. При ухудшении самочувствия нужно немедленно обращаться за медпомощью, подчеркивает Роспотребнадзор.
Неделю назад СМИ писали о госпитализации около 30 туристов после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции.